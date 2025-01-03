За сутки потери ВСУ составили более 580 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, девять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, зенитная установка и 36 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 2 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, семи механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гончаровка, Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина и Суджа.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Веселовка, Гуево, Заолешенка, Лебедевка, Мирный, Михайловка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, а также Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка в Сумской области.

В приграничных районах Курской области расчёты БПЛА разведывательного дивизиона артиллерийского соединения ВДВ из Краснодарского края при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили три танка ВСУ, один из которых был производства стран НАТО.

Группа операторов БПЛА «крылатой пехоты» заступает на дежурство на одном из самых сложных участков в приграничных районах Курской области. Задача – с помощью беспилотников найти и уничтожить танки противника, обнаруженные возле наших передовых позиций.

Снаряжённые боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, ежедневно вылетают на «свободную охоту». Вскоре были обнаружены украинские танки: один на дороге, второй в поле, а третий спрятанный в лесопосадке. Точными ударами FPV-дронов операторы БПЛА разведчиков-артиллеристов ВДВ поразили и уничтожили танки ВСУ.

Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач штурмовым группам ВДВ, что способствует продвижению и занятию более выгодных позиций и рубежей.

За сутки потери ВСУ составили более 580 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, девять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, зенитная установка и 36 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil