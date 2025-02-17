Расчёт инфляции по-новому: следим за ценами на горошек зелёный консервированный, забываем про абонентскую плату за радиотрансляционную точку

Росстат сузил корзину товаров и услуг для расчёта месячной инфляции в 2025 году, уменьшив её на 10 позиций, до 556 товаров и услуг, в основном из-за уменьшения числа отслеживаемых лекарств, говорится в сообщении статистического ведомства.

Росстат включил в набор отслеживаемых товаров и услуг, в частности, робот-пылесос, зелёный горошек, красный свежий перец, пломбирование зубов, а исключил швейную машинку, плату за радиоточку, комиссию банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка.

«В 2025 году расчёт ИПЦ (ежемесячное наблюдение) проведут по набору товаров и услуг, состоящему из 556 позиций, годом ранее - 566. Сокращение позиций преимущественно связано с уменьшением числа отслеживаемых лекарств. Еженедельная оценка ИПЦ будет строиться на основе анализа динамики цен на 109 товаров и услуг, как и в 2024 году», - сообщает статистическое ведомство.

«В 2025 году в число новых позиций вошли - горошек зелёный консервированный, перец свежий сладкий, робот-пылесос, восстановление зуба пломбой и другие. При этом по ряду позиций расширились описательные характеристики. Например, вместо «мяч футбольный» добавили «мяч спортивный», а позицию «кирпич красный» расширили до «кирпич», взамен «сорочки верхней мужской из хлопчатобумажных или смесовых тканей» внесли «рубашку верхнюю мужскую из хлопчатобумажных или смесовых тканей», - говорится в сообщении.

- В этом году из набора товаров и услуг для расчёта ИПЦ исключены – «машина швейная», «абонентская плата за радиотрансляционную точку», «комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка» и т.д. Также по рекомендациям Минздрава исключены 28 наименований лекарств и включены 18 более востребованных, среди которых - пенталгин, валосердин, кардиомагнил, трекрезан и другие, - поясняет Росстат, какие позиции были удалены из набора товаров и услуг для расчета месячной инфляции.

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