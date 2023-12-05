Расчётные организации Мурманской области задолжали АО «АтомЭнергоСбыт» более 12,5 млн рублей за потребленную электроэнергию

АО «АтомЭнергоСбыт» добилось возбуждения четырёх уголовных дел по ч. 2 ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное неисполнение решения суда, а равно воспрепятствование его исполнению) в отношении руководителей организаций, принимавших платежи за электроэнергию в Мурманской области на основании агентских договоров с управляющими компаниями — должниками. Основанием для возбуждения уголовных дел стало злостное неисполнение судебных решений со стороны руководства таких организаций.

Недобросовестные действия руководителей организаций-агентов воспрепятствовали исполнению судебных решений по взысканию задолженности за электроэнергию перед АО «АтомЭнергоСбыт» на сумму более 12,5 миллиона рублей.

«Соблюдение платёжной дисциплины является краеугольным камнем в вопросе обеспечения энергетической безопасности региона. Поэтому работа, направленная на борьбу с недобросовестными потребителями и их незаконными схемами, носит системный характер и будет продолжена», - отметили в филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.