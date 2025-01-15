В Мурманске проведут первый для страны чемпионат России по зимнему плаваниюКАК ВЫГОДНО ПРОВЕСТИ ОТПУСК 2025: СОВЕТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.01.25 09:30

Расчёты 152-мм САУ 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены три танка, два бронетранспортёра, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномёт.

Министерство обороны Российской Федерации 14 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражено три контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Викторовка, Гуево, Замостье, Ивашковский, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Никольский, Николаево-Дарьино, Свердликово, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка и Журавка в Сумской области.

Расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ в приграничных районах Курской области.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы ведут огонь на дальность до 29 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту. В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки были обнаружены укреплённые позиции противника с укрытой пехотой. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией, для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий «Мста-С» совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорный пункт противника, уничтожив большое количество личного состава ВСУ, что в дальнейшем помогло штурмовым подразделениям десантников зайти на опорный пункт, занять его и произвести зачистку.

Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчёты беспилотной авиации. Когда цель поражена, расчёт быстро выполняет перекат, меняя позицию для выполнения новых задач.

За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены три танка, два бронетранспортёра, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномёт.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному оформлению
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 марта в Мурманской области проездные билеты для школьников и студентов будут переведены в формат ЕКЖ-PRO Валюту (16+)Рубль слабеет, несмотря на умеренное повышение цен на нефть-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному оформлению
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика