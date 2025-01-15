Расчёты 152-мм САУ 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены три танка, два бронетранспортёра, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномёт.

Министерство обороны Российской Федерации 14 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Ивашковский, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражено три контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Викторовка, Гуево, Замостье, Ивашковский, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Никольский, Николаево-Дарьино, Свердликово, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка и Журавка в Сумской области.

Расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ в приграничных районах Курской области.

Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы ведут огонь на дальность до 29 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту. В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки были обнаружены укреплённые позиции противника с укрытой пехотой. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией, для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий «Мста-С» совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорный пункт противника, уничтожив большое количество личного состава ВСУ, что в дальнейшем помогло штурмовым подразделениям десантников зайти на опорный пункт, занять его и произвести зачистку.

Выявлять цели и корректировать огонь помогают расчёты беспилотной авиации. Когда цель поражена, расчёт быстро выполняет перекат, меняя позицию для выполнения новых задач.

За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены три танка, два бронетранспортёра, 22 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий и миномёт.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil