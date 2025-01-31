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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.25 09:30

Расчёты 152-мм САУ 2С19 «Мста-С» уничтожили украинских боевиков при проведении ротации в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, девять миномётов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 30 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, 1-й Княжий, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Зазулевка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Ободы в Сумской области.

Расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19 «Мста-С» артиллерийского соединения ВДВ из Новороссийска выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ в приграничных районах Курской области. Артиллеристы круглосуточно работают в сложнейших условиях, от занятия позиции и нанесения огневого поражения уходит всего несколько минут, эти навыки уже отработаны до автоматизма. Артиллеристы ведут огонь на дальность до 29 километров, скорость прицельной стрельбы достигает восемь выстрелов в минуту.

В ходе воздушной разведки было обнаружено подразделение ВСУ, которое малыми группами пробралась в один из занятых боевиками ВСУ населённых пунктов, где в подвалах полуразрушенных домов были оборудованы опорные пункты ВСУ, чтобы провести ротацию подразделений. Координаты были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией, для их уничтожения.

Экипажи самоходных орудий «Мста-С» совершили марш на огневые позиции и с трёх выстрелов поразили опорные пункты ВСУ, оставив под развалинами домов большое количество личного состава ВСУ, тем самым сорвав их ротацию на линии боевого соприкосновения. После поражения цели расчёт быстро выполняет перекат меняя позицию для выполнения новых задач.

За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, девять миномётов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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