Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Северного флота провели тренировку по нанесению ракетного удара по морской цели

В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач расчёты мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетной бригады Северного флота провели учение по нанесению ракетного удара по надводным кораблям условного противника в акватории Баренцева моря.

С получением задачи по поражению корабельной группировки условного противника расчёты БРК совершил марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район.

В позиционном районе ракетчики провели развертывание комплексов и подготовили их к боевому применению.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе практических действий расчёты пусковых установок БРК отработали организацию получения целеуказания и нанесение удара по кораблям условного противника с выполнением электронных пусков ракет.

БРК «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12509240@egNews