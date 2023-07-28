Расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Северного флота выполнили электронные пуски по надводным целям

В ходе практических действий расчёты пусковых установок «Бал» и «Бастион» отработали организацию получения целеуказания и нанесение удара по кораблям условного противника, с выполнением электронных пусков ракет.

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», из состава ракетной бригады Северного флота, провели учение по уничтожению надводных кораблей условного противника в акватории Баренцева моря.

По сигналу учебной тревоги береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» оперативно вышли из места постоянной дислокации, совершив марш в район развертывания и заняв позиции на побережье Баренцева моря.

В ходе практических действий расчёты пусковых установок «Бал» и «Бастион» отработали организацию получения целеуказания и нанесение удара по кораблям условного противника, с выполнением электронных пусков ракет.

После проведения тренировки боевые расчёты комплексов провели занятие с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву. Военнослужащим из числа молодого пополнения продемонстрировали развертывание ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» в боевое положение, а также рассказали об их предназначении и тактико-технических характеристиках.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подвижные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов. Их основная задача - защита побережья от кораблей противника.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12474024@egNews