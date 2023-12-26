Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» уничтожили корабли условного противника в Баренцевом море
С расчётами береговых ракетных комплексов «Бастион» из состава ракетной бригады Северного флота проведено учение по уничтожению кораблей условного противника в акватории Баренцева моря.
По сигналу учебной тревоги береговые ракетные комплексы оперативно вышли из места постоянной дислокации, совершив марш в район развертывания и заняв позиции на побережье Баренцева моря.
В ходе практических действий расчёты пусковых установок «Бастион» отработали организацию получения целеуказания и нанесение удара по кораблям «противника» с выполнением электронных пусков ракет.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12493068@egNews