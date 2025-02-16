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Мурманская область. Арктика (16+)16.02.25 09:30

Расчёты БПЛА «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили военные объекты, бронетехнику ВСУ в курском приграничье

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномёта, станция РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две БРЭМ «Bergepanzer 2» производства Германии, а также три пункта управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 15 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Свердликово и Суджа. Отражено три контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Замостье, Казачья Локня, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Новая Сорочина, Олешня, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

В ходе уничтожения малых мобильных групп ВСУ в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» ежедневно применяют различные боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Одно из подразделений 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в составе группировки войск «Север» имеет на вооружении целую линейку ударных беспилотников – от обычных FPV-дронов до БПЛА самолётного типа, в т.ч. «Молния-2». В приграничном районе Курской областироссийский ударный беспилотный летательный аппарат «Молния-2» показал высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач. Такие беспилотники летят значительно дальше обычных FPV-дронов и заряд несут посерьёзнее.

«Молния-2» является более доступным и простым в эксплуатации, при этом способен нести до шести килограммов взрывчатого вещества. БПЛА «Молния-2» оснащён катапультой. Компрессор создаёт давление, а система резким напором воздуха буквально выдувает беспилотник в полёт. Управление «Молнией» осуществляется с помощью пульта и специальных очков, как и управление FPV-дроном. Для управления БпЛА самолетного типа необходимы большие навыки в управлении летательными аппаратами и особые знания в аэродинамике. Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномёта, станция РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две БРЭМ «Bergepanzer 2» производства Германии, а также три пункта управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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