Расчёты БпЛА объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили поиск условного противника

В полку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объединения ВВС и ПВО Северного флота прошли плановые учебно-тренировочные полёты малой беспилотной авиации.

В рамках планового мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделений беспилотной авиации совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили БпЛА «Орлан-10» и провели воздушную разведку заданной местности.

После обнаружения замаскированных позиций условного противника были установлены его координаты, определено количество личного состава, техники и полученные разведданные были переданы на командный пункт. Поиск замаскированных объектов проводился с применением тепловизионных камер, установленных на беспилотных аппаратах, на высоте до 1600 метров.

Всего в тренировке было задействовано несколько летательных аппаратов и более 20 военнослужащих. Общее количество налёта составило более 10 часов, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12472697@egNews