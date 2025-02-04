Расчёты БПЛА самолётного типа «Молния-2» уничтожили БМП ВСУ в одном из приграничных районов Курской области

За сутки потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 3 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям семи механизированных, четырёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Барвинково, Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Мирополье в Сумской области.

Военнослужащие расчёта БПЛА самолётного типа «Молния» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения точным ударом уничтожили БМП ВСУ на лесной дороге в одном из приграничных районов Курской области. Определив цель, оператор навёл на неё беспилотник, программное обеспечение осуществило захват цели и, несмотря на противодействие вражеского РЭБ, «Молния-2» успешно его преодолела, догнала и уничтожила украинскую БМП.

Программное обеспечение высокотехнологичного беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает успешно преодолевать радиопомехи. Применение данного дрона в совокупности с обычными FPV-дронами позволяет оперативно уничтожать выявленные цели и осуществлять поддержку штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения. БПЛА «Молния» – ударный беспилотник самолетного типа с улучшенной аккумуляторной батареей, позволяющей наносить удары по противнику на расстоянии до 30 километров.

За сутки потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномета и склад боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil