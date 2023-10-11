Расчёты БРК «Бастион» Северного флота выполнили электронные пуски ракет по надводным целям

В рамках тренировки подразделений отдельной береговой ракетной бригады Северного флота, расчёты мобильных береговых комплексов (БРК) «Бастион» провели тренировку по нанесению ракетных ударов по надводным целям в акватории Баренцева моря.

По условиям учения, противник попытался нарушить морские коммуникации и готовится к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота.

Условного противника обозначил отряд кораблей Северного флота, возглавляемый большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков».

С получением задачи по поражению корабельной группировки условного противника расчеты БРК «Бастион», базирующиеся в Мурманской области, совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район.

В позиционном районе ракетчики провели развертывание комплекса и подготовили его к боевому применению.

После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчёты БРК «Бастион» выполнили стрельбу методом электронного пуска по целям, имитирующим отряд кораблей условного противника и расположенной на удалении около 350 километров.

По результатам тренировки подразделения отдельной береговой ракетной бригады Северного флота выполнили все поставленные задачи.

Как сообщает пресс-служба СФ, береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 километров. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12481765@egNews