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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.23 16:40

Расчёты БРК «Бастион» Северного флота выполнили учебные пуски ракет в ходе учения

С получением задачи по поражению корабельной группировки условного противника дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, совершил марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район.

В рамках учения с экспедиционной группировкой сил и войск по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» Северного флота отработали учебно-боевые задачи по уничтожению надводных целей условного противника.

По условиям учения, противник попытался нарушить морские коммуникации и готовится к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре Северного флота на архипелаге Новосибирские острова.

С получением задачи по поражению корабельной группировки условного противника дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, совершил марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район.

В ходе марша подразделения тактической группы противодействовали условным диверсантам, уничтожили диверсионно-разведывательную группу и обеспечили безопасное выдвижение ракетных комплексов в назначенный район.

В позиционном районе ракетчики провели развёртывание комплекса и подготовили его к боевому применению.

После получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчёты БРК «Бастион» выполнили стрельбу методом электронного пуска по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и расположенной на удалении около 300 километров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, береговые ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» позволяют создавать в Арктике зоны ограничения доступа и маневра и обеспечивать защиту побережья протяженностью более 600 километров. Их развертывание на боевых позициях происходит всего за несколько минут. Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО-ПРО и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения на удалении в несколько сотен километров.

На острове Котельный береговой ракетный комплекс «Бастион» несёт боевое дежурство в составе тактической группы Северного флота с 2018 года.

 

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479331@egNews

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