За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 10 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Суджа.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гончаровка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка, Писаревка, Сумы и Юнаковка в Сумской области.

Подразделения БПЛА 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ ежедневно уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ ударными беспилотниками, в приграничных районах Курской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов выявляют на дорогах и лесопосадках вражескую технику и личный состав. Расчёт работает парой. Первый номер подготовил ударный дрон к запуску. Второй в это время производил разведку и выявляет цели. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полёт дронов для точного наведения на цели. Помощник умело скорректирует работу оператора по заходу цели и фиксирует попадание FPV-дронов по боевой технике и личному составу ВСУ.

В ходе ударов FPV-дронами десантниками 11 бригады ВДВ была уничтожена вся выявленная боевая техника и личный состав ВСУ, пытавшийся продвинутся в глубь Курской области.

За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil