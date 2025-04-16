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Мурманская область. Арктика (16+)16.04.25 09:30

Расчёты гаубиц Д-30 ВДВ России уничтожили взводные опорные пункты с живой силой ВСУ и полевой склад боеприпасов в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномёт.

Министерство обороны Российской Федерации 15 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Великая Рыбица, Запселье, Кияница, Марьино, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Садки и Яблоновка в Сумской области.

Артиллерийские подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Север» в зоне проведения Специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения и военной техники противника. Ежедневно артиллеристы-десантники наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Расчёты 122-мм гаубиц Д-30 ВДВ наносят огневое поражение ВСУ, поддерживая свои штурмовые подразделения и подразделения закрепления в ходе уничтожения противника, вторгшегося на территорию нашей страны. Разведчиками было обнаружено, что украинские боевики стягивают подразделения в лесной массив, рассредоточивают их, оборудуют позиции и планируют дальнейшие действия. Расчёты гаубиц Д-30 получили задачу на уничтожение живой силы в лесном массиве и, с помощью корректировки БПЛА, нанесли удары по целям. Боевая работа расчётов орудий очень активная. Огневое поражение ВСУ ведётся на дальности в несколько десятков километров. В ходе выполнения боевых задач расчётами гаубиц применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе ВСУ. Работу орудий корректируют беспилотники. Все расчёты взаимозаменяемы. Каждый номер расчёта может выполнить любую задачу. Благодаря слаженности расчётов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, взводные опорные пункты с живой силой ВСУ, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены.

За сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, а также два артиллерийских орудия и миномёт.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

 

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