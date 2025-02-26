За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 25 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина и Суджа.

Отражено две контратаки противника.

Артиллерийские дивизии 34-й дивизии гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск «Север», поддерживающие штурмовые дивизии и мотострелковые группировки, в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по разрушаемым объектам, позициям, фортификационным формированиям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в приграничном районе Курской области. Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ. Военнослужащие также подавляют систему управления вооружением, а также уничтожают его огневые позиции, вооружение и военную технику.

Артиллеристы действуют в условиях строгого режима с расчётами беспилотных летательных аппаратов. Дроны-разведчики обнаруживают позицию воздействия, его технику и личный состав. После передачи координат артиллеристы приступают к уничтожению целей.

В ходе выполнения боевых задач расчётами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, позволяющие нанести максимальный урон фортификационными конструкциями, заглубленным бетонированным конструктивом, бронетехникой и огневой силой ВСУ.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Косица, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, А Также Басовка, Беловоды, Веселовка, Новенькое, Журавка и Юнаковка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil