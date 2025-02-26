Праздник Севера – 2025: в столице Заполярья впервые проведут чемпионат России по велосипедному спортуВ Мурманске состоится День приёма предпринимателей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.02.25 09:30

Расчёты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ

За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 25 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина и Суджа.

Отражено две контратаки противника.

Артиллерийские дивизии 34-й дивизии гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск «Север», поддерживающие штурмовые дивизии и мотострелковые группировки, в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по разрушаемым объектам, позициям, фортификационным формированиям, бронетехнике и живой силе украинских националистов в приграничном районе Курской области. Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ. Военнослужащие также подавляют систему управления вооружением, а также уничтожают его огневые позиции, вооружение и военную технику.

Артиллеристы действуют в условиях строгого режима с расчётами беспилотных летательных аппаратов. Дроны-разведчики обнаруживают позицию воздействия, его технику и личный состав. После передачи координат артиллеристы приступают к уничтожению целей.

В ходе выполнения боевых задач расчётами 152-мм гаубиц «Мста-Б» применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, позволяющие нанести максимальный урон фортификационными конструкциями, заглубленным бетонированным конструктивом, бронетехникой и огневой силой ВСУ.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Косица, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, А Также Басовка, Беловоды, Веселовка, Новенькое, Журавка и Юнаковка Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БПЛА и три склада боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире10:20«Двойная сплошная». Художественный сериал, 15 серия (16+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Возросшие издержки компаний повлияли на рост годовой инфляции в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,58 рубля, доллар просел на 1,57 рубля-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика