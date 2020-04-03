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Мурманская область. Арктика (16+)03.04.20 14:30

Расчёты комплексов ПВО С-300 Северного флота заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики

Подразделения нового зенитного ракетного полка объединения ПВО Северного флота, дислоцированные на севере Республики Саха (Якутия), заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства российской Арктики и участка Северного морского пути.

В торжественной церемонии заступления на боевое дежурство принял участие командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко. Он осмотрел командный пункт и места несения боевого дежурств личным составом, проверил готовность боевых расчётов к действиям по типовым вводным, а также осмотрел позиции пусковых установок комплексов С-300ПС.

Вместе с ракетчиками на боевое дежурство заступили расчёты радиотехнических подразделений и пунктов наведения авиации. дислоцированные как на материковом побережье моря Лаптевых, так и на острове Котельный, где расположена арктическая военная база Северного флота «Северный клевер».

До заступления на фактическое боевое дежурство военнослужащие частей, входящих в состав сформированного в прошлом году соединения ПВО Северного флота, в течение нескольких недель выполняли задачи опытного боевого дежурства.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, система С-300ПС предназначена для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника на значительных дальностях, в том числе от крылатых и баллистических ракет.

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