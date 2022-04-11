Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» нанесли удар по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. Для решения поставленных задач привлекаются, в том числе, и оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер».

На ракетчиков возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Высокоточными ударами расчеты ОТРК «Искандер» выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели. Боевые расчёты действуют чётко и слаженно. Пусковые установки на максимальной скорости покидают укрытия, занимают пусковые позиции, отрабатывают пуски по целям и сразу осуществляют смену позиции. Только так работа расчётов остается эффективной и предотвращает ответный огонь противника. В точности своих комплексов расчёты не сомневаются. Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12416879@egNews