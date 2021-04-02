Расчёты ПВО фрегата «Адмирал Горшков» успешно выполнили стрельбу в Баренцевом море

31 марта фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел с места базирования в Баренцево море. Экипаж корабля отработал поражение воздушных целей зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут».

В пресс-службе рассказали, что корабль поразил две ракеты-мишени, поставленные малым ракетным кораблем «Айсберг».

Контроль стрельб выполнил малый ракетный корабль «Рассвет». Ещё четыре корабля Кольской флотилии разнородных сил - малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск», базовые тральщики «Коломна» и «Ядрин» обеспечивали закрытие морского района.

Возвращение в Североморск, на главную базу флота, планируется после выполнения всех учебно-боевых задач.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж фрегата прошёл полный курс базовой подготовки. В марте он выполнил стрельбу крылатой ракетой «Оникс» по береговой цели в Арктике.