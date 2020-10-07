Расчёты ПВО С-400 Северного флота провели тренировку по поражению воздушных целей в Арктике

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», из состава дивизии ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированные на архипелаге Новая Земля, провели плановую тренировку по противовоздушной обороне в Арктике.

В ходе выполнения учебной задачи по охране воздушного пространства Северного морского пути боевые расчёты ЗРК С-400 в своей зоне ответственности выполнили обнаружение и сопровождение целей, имитирующих средства воздушного нападения условного противника.

Тренировка прошла в условиях компьютерного моделирования воздушной обстановки с практической отработкой действий операторов систем управления оружием. Военнослужащие фактически отработали алгоритм действий по боевому применению зенитных ракетных комплексов при отражении атаки противника со снятием контрольных нормативов.

Подобные тренировки с выполнением электронных пусков проводятся регулярно для поддержания высокого уровня подготовки боевых расчётов зенитных ракетных комплексов, несущих службу по охране воздушного пространства в арктической зоне.

Как сообщает пресс-служба СФ, зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всём диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по ПВО сил Северного флота в Кольском Заполярье.