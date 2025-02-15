Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» артиллеристов-десантников уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60500 военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортёров, 1872 боевые бронированные машины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня...

Министерство обороны Российской Федерации 14 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа. Отражены две контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Кубаткин, Локня, Мартыновка, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Олешня, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Ободы в Сумской области.

Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня непрерывно наносят точные удары по боевой технике и живой силе украинских формирований. Подразделения беспилотной авиации (БПЛА) артиллеристов «крылатой пехоты» постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии. Получив координаты группы пехоты ВСУ пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчёты РСЗО «Град» оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника.

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели.

После выполнения боевой задачи, расчёты оперативно меняют позиции для того, чтобы оставаться незамеченными и не попасть под ответный огонь противника.

За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортёра, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, четыре миномёта, зенитный ракетный комплекс и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60500 военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортёров, 1872 боевые бронированные машины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 21 пусковую установку зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 42 единицы инженерной и другой техники, из них 18 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, три мостоукладчика, инженерную разведывательную машину, а также десять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil