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Мурманская область. Арктика (16+)27.12.24 09:30

Расчёты РСЗО БМ-21 «Град» Тульских десантников уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 26 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Русское Поречное и Свердликово. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гуево, Куриловка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Павлова и Юнаковка в Сумской области.

Расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области.

Подразделения беспилотной авиации (БпЛА) Тульских десантников постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели, уничтожая, при этом, боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности при их бегстве из населенных пунктов.

Получив координаты группы пехоты ВСУ пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчёт РСЗО «Град» артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника.

Кадры объективного контроля, полученные с БпЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.

Артиллеристы-десантники реактивного артиллерийского дивизиона круглосуточно (по сменам) несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели.

После выполнения боевой задачи, расчёты оперативно меняют позиции для того, чтобы оставаться незамеченными и не попасть под ответный огонь противника.

За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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