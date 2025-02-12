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Мурманская область. Арктика (16+)12.02.25 09:30

Расчёты РСЗО «Град» в составе группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и скопления живой силы ВСУ в курском приграничье

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 11 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, штурмовой бригады, бригады территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Никольский, Олешня, Свердликово и Суджа.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, 1-й Княжий, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Писаревка и Юнаковка в Сумской области.

Во взаимодействии с передовыми разведывательными группами и беспилотной авиацией расчёты РСЗО «Град» наносят точные удары по местам сосредоточения живой силы и боевой техники противника, опорным пунктам и наблюдательным постам, а также по маршрутам передвижения бронированных машин и мобильных огневых средств ВСУ.

В условиях необходимости быстрого реагирования и максимальной концентрации, расчёты боевых машин РСЗО «Град» несут круглосуточное дежурство. В ходе воздушной разведки с использованием средств объективного контроля выявляются участки местности, где сосредоточены подразделения ВСУ, пытающиеся закрепиться в приграничном районе Курской области. Затем разведчики передают точные координаты целей артиллерийским расчётам для их уничтожения.

Благодаря данным, полученным с беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени, можно убедиться в успешном поражении целей.

После подготовки реактивной установки к стрельбе расчёты РСЗО выдвигаются в район стрельбы. После выполнения боевой задачи расчёт оперативно сворачивается и перемещается в безопасное место для перезарядки.

Из-за своей высокой эффективности и огневой мощи «Грады» постоянно находятся под угрозой атаки вражеских дронов. Поэтому расчёты не задерживаются на одном месте и маскируют свои машины так, чтобы они не были видны с воздуха.

Артиллеристы постоянно в боевой готовности. В сутки совершают несколько выездов в любое время дня и ночи. Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности. Противник не знает, откуда прилетят реактивные снаряды. Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают расчёты беспилотных летательных аппаратов. Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, 11 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, два миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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