Расчёты С-400 Северного флота приняли участие в учении по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути
Боевые расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения ПВО Северного флота, дислоцированного на острове Южный архипелага Новая Земля, провели учение по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути в своей зоне ответственности.
Расчёты, получив сигнал о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушные цели.
Мероприятия отрабатывались совместно с подразделениями радиотехнических войск, выполнявшими задачи по ведению радиолокационной разведки воздушного пространства.
Как сообщает пресс-служба СФ, авиагруппу условного противника обозначали бомбардировщики Су-24 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ армии ВВС и ПВО Северного флота.
Подобные тренировки для боевых расчётов ЗРС С-400 «Триумф» проводятся регулярно, в соответствии с планом боевой подготовки полка.