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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.22 11:00

Расчёты С-400 «Триумф» соединения ПВО Северного флота провели учение по обороне воздушного пространства

Накануне празднования Дня войск противовоздушной обороны боевые расчёты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», из состава дивизии ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированные в Мурманской области, провели учение по охране и обороне воздушного пространства  в своей зоне ответственности.

Как отметил заместитель командира дивизии ПВО полковник Павел Коцюбенко, «боевая учёба воинов частей противовоздушной обороны напряженная и непрерывная, в прошлом году подразделения ПВО выполнили задачи на государственном полигоне, провели учебные стрельбы с боевыми пусками, добились хороших и отличных результатов».

Заместитель командира дивизии ПВО также подчеркнул, что «основная задача, которую решает личный состав частей противовоздушной обороны Северного флота - это защита государственной границы в воздушном пространстве».

В ходе выполнения учебной задачи по охране воздушного пространства боевые расчёты ЗРК С-400 выполнили обнаружение и сопровождение целей, имитирующих средства воздушного нападения условного противника.

Тренировка прошла в условиях компьютерного моделирования воздушной обстановки с практической отработкой действий операторов систем управления оружием. Военнослужащие фактически отработали алгоритм действий по боевому применению зенитных ракетных комплексов при отражении атаки противника со снятием контрольных нормативов.

Подобные тренировки с выполнением электронных пусков проводятся регулярно для поддержания высокого уровня подготовки боевых расчётов зенитных ракетных комплексов, несущих службу по охране воздушного пространства в арктической зоне.

Как сообщает пресс-служба СФ, зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всём диапазоне высот. Подобные системы успешно эксплуатируются в условиях Крайнего Севера и Арктики и уже несколько лет стоят на боевом дежурстве по ПВО сил Северного флота в Кольском Заполярье.

 

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12416733@egNews

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