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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.21 08:45

Расчёты ЗРК С-400 Северного флота приняли участие в учении по охране воздушного пространства Арктики

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 из состава соединения армии ВВС и ПВО Северного флота приняли участие в розыгрыше тактического эпизода учений по охране и обороне воздушного пространства российской Арктики.

В ходе практической части учения расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» совершили марш в заданный район, где отработали задачи по обустройству позиций на неподготовленной местности.

После оперативного развёртывания пусковых установок расчеты осуществили топографическую привязку и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке.

Военнослужащие выполнили ряд задач по обнаружению, захвату, сопровождению средств воздушного нападения условного противника в сложных условиях наземной и воздушной обстановки. При этом воины ПВО действовали слаженно, демонстрируя отличную профессиональную подготовку.

На втором этапе расчёты отработали маневр смены позиции после поражения условного противника. Во время марша военнослужащие выполнили нормативы по РХБЗ при преодолении условно зараженных участков местности, а также отразили нападение условных диверсионных групп.

Обеспечивавшие безопасность и боевую устойчивость комплексов ПВО С-400 расчёты ЗРПК «Панцирь-С» взяли под контроль воздушное пространство в районе позиций и отработали практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района в ближней зоне ответственности группировки сил и средств ПВО.

Как сообщает пресс-служба СФ,  учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки войск ПВО Северного флота в зимнем периоде обучения.

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