Расцвела сирень, высаженная портовиками в начале лета

Всего полтора месяца назад сотрудники Мурманского морского торгового порта провели ежегодную традиционную акцию «День сирень», в рамках которой высадили сто кустов этого красивого растения у монумента «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», а уже в середине лета они с гордостью отметили, что кусты не только прижились, но и расцвели.

Как отметила начальник комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» Ирина Гречишникова, это означает, что вся процедура высадки деревьев была выполнена с соблюдением всех необходимых условий.

«Каждый раз, когда видишь, что посаженное твоими руками дерево прижилось, испытываешь особую радость. Это значит, что благодаря нашей работе, появляются новые ростки жизни, а наш город, наш порт становятся краше и уютнее!», - сказала Ирина Гречишникова.

Напомним, в этом году портовики провели уже седьмой по счёту «День сирени». Высадка сирени – это часть экологической программы, реализуемой АО «ММТП». Работа ведется в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией г. Мурманска и АО «Мурманский морской торговый порт» и является одним из проектов по улучшению комфортной городской среды областного центра. На территории предприятия, прилегающих зонах, в городских парках и скверах было высажено 450 деревьев, 1300 саженцев декоративных кустарников, более 700 кустов сирени, а также ежегодно высаживается по 2000 однолетних и многолетних цветов. Место для высадки растений у монумента «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» было подготовлено специалистами комплекса социально-бытового обеспечения АО «ММТП» заранее. В частности, был завезён плодородный грунт. При этом и сами саженцы особенные – они адаптированы к суровому заполярному климату и цветут особенно пышно, образовывая огромные «шапки» ароматных соцветий.

На данный момент сирень АО «ММТП» уже украшает площадку на улице Туристов, парковую зону в районе Семёновского озера и областного центра дополнительного образования «Лапландия», а также детскую площадку возле памятника «Ждущей» и дорогу к Вечному огню у мемориала «Защитникам Советского Заполярья».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249365%2Fwall-149919532_2657