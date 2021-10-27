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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.21 09:30

Расходная часть областного бюджета в 2022 году вырастет на 19 миллиардов рублей

Проект регионального бюджета на 2022 и последующие годы стал основной темой обсуждения в ходе встреч губернатора Андрея Чибиса с фракциями областной Думы 26 октября. Такие рабочие дискуссии – традиционная практика, предшествующая внесению бюджета на утверждение парламентом, отмечает региональное Министерство информационной политики.

«Проект бюджета мы готовили вместе с нашими коллегами по парламенту. Этот бюджет сформирован на основании тех инициатив, которые мы получили по результатам голосования 23 тысяч человек, когда мы запросили предложения в актуализированный план «На Севере – жить». Приоритеты, отражённые в проекте бюджета, полностью соответствуют тому, за что проголосовали сами жители Мурманской области», – отметил Андрей Чибис, комментируя документ.

Как пояснил губернатор, новые инвестпроекты, реализуемые в регионе, позволили увеличить расходную часть бюджета на 19 миллиардов рублей по отношению к текущему году. Задача правительства – рационально и эффективно использовать эти ресурсы.

«Это дополнительные деньги на медицину, на образование, на обновление общественного транспорта, благоустройство - те самые сферы, на которых сделали акцент сами люди. Отдельной строкой мы выделяем дополнительные средства на развитие жилищного строительства. Нам нужно совершить здесь рывок, переворот, чтобы начало активно строиться жильё в Мурманской области. Это программа поддержки индивидуального жилищного строительства, это реновация микрорайона Больничный городок», – подчеркнул глава региона.

Также Андрей Чибис отметил, что возникшую в результате роста цен на топочный мазут проблему покрытия выпадающих расходов теплоэнергетики регион пока решает своими силами. Однако, если деньги на эти цели будут получены из федерального бюджета, область сможет направить высвободившиеся ресурсы на иные направления.

«Резервный фонд, который заложен в проекте бюджета и составляет 3 миллиарда рублей, вполне достаточен. Мы закладываем определённый процент дефицита, чтобы проинвестировать в развитие. Профицит, который мы получили, мы также направляем на развитие. Запас необходимый есть», – сказал губернатор.

В ходе обсуждения парламентарии вносили собственные предложения для включения их в проект бюджета.

Так, думская фракция «Единой России» предложила не только распространить действие программы «Arctic schools» на детские сады, но и обновлять в рамках этой программы прилегающие к образовательным учреждениям территории.

Депутаты от КПРФ обратились к губернатору с инициативой увеличить стоимость патента для иностранных рабочих, трудящихся на территории области, чтобы дополнительные доходы от этого поступили в бюджет.

Представители ЛДПР попросили главу региона обратить внимание на необходимость обновления коммунальной инфраструктуры посёлка Никель.

Партия пенсионеров внесла предложение о дополнительной поддержке местных сельхозпроизводителей.

«Справедливая Россия» сделала акцент на проблемах здравоохранения, в частности, необходимости модернизации областной детской клинической больницы.

Предложения фракций приняты губернатором и правительством к сведению. Их спектр ещё раз показал верность расстановки приоритетов при формировании бюджета.

Комментарии

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