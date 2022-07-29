Расходы на оплату ЖКУ для северян остаются самой затратной статьей расходов на оплату услуг - Мурманскстат

Мурманскстат опубликовал сведения об изменениях в потребительских расходах домашних хозяйств Мурманской области за 2021 год в сравнении с 2020 годом. Согласно программе выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, охватывающего 440 домашних хозяйств Мурманской области, к потребительским расходам относится часть денежных расходов, направленных на приобретение потребительских товаров и услуг для удовлетворения потребностей домохозяйства.

Среднедушевые потребительские расходы в домохозяйствах Мурманской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились на 13 процентов и составили в среднем 31624 рубля на человека в месяц.

Среднедушевые расходы на приобретение непродовольственных товаров составили 13657 рублей в месяц и по отношению к 2020 году выросли на 19 процентов.

На оплату услуг в 2021 году один житель области в среднем тратил 8866 рублей в месяц – на 10 процентов больше, чем в 2020 году. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг также выросли на 10 процентов и оставались самой затратной статьей расходов на оплату услуг – в среднем 3441 рубль на человека в месяц.

Как отмечает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в 2021 году из общей суммы потребительских расходов на покупку продуктов для домашнего питания было потрачено в среднем 7767 рублей на человека в месяц, что на 6 процентов выше, чем в 2020 году. На 20 процентов выросли расходы на общественное питание (услуги по предоставлению еды и напитков, реализуемые столовыми, барами, кафе, ресторанами и т.п.), они составили 683 рубля на человека в месяц. Расходы на покупку алкогольных напитков по сравнению с 2020 годом увеличились незначительно (на 2 процента) и составили ежемесячно в среднем на человека 651 рубль (наглядно на диаграмме).