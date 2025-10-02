ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ, КАК ПОДДЕРЖКА В ПОКУПКЕ КВАРТИРЫМурманчан с Днём города поздравит Хор Турецкого
Расходы на подбор персонала выросли у 74% российских компаний

Затраты на рекрутмент выросли у 74% компаний, при этом у четверти из них рост составил от 5% до 10%. Такие данные содержатся в исследовании HR-холдинга «Ventra», эксперты которого опросили более 900 работодателей.

Как пишет «Российская газета», в то же время треть организаций сохранили численность персонала на прежнем уровне. Основной причиной активного рекрутинга стала высокая текучесть кадров - на неё указали 40% респондентов. Рост бизнеса как фактор увеличения штата назвали лишь 21% опрошенных. Сокращения коснулись только 8% компаний, а полностью заморозили найм почти 15% работодателей.

По данным исследования, более половины работодателей столкнулись с ростом числа отказов от предложений о работе. 45% респондентов зафиксировали увеличение попыток переманивания их сотрудников конкурентами. Впрочем, у каждой третьей организации бюджет на найм не изменился. Почти половина работодателей корректируют HR-бюджет на основе анализа рынка и действий конкурентов. 44% опираются на внутреннюю аналитику, отслеживая экономические показатели подбора и текучести. Треть учитывают прогноз падения прибыли из-за нехватки персонала, а 23% анализируют риски, связанные с законодательными изменениями.

Многие компании в 2025 году сместили акцент на удержание персонала. В конце 2024 года 42% работодателей планировали чаще предлагать гибкий или удалённый формат работы - по итогам текущего года 40% действительно предоставили командам эту возможность.

Половина опрошенных вложились в обучение сотрудников за счёт компании, хотя обещали это сделать 49%.

Наиболее действенным инструментом удержания работодатели считают повышение зарплаты (69%). Среди других мер - корпоративное обучение (50%), гибкий график (40%) и карьерное развитие (40%). Только 36% считают важным инвестировать в корпоративную культуру, а 33% - обеспечивать ДМС и другие льготы. Каждый десятый готов предложить релокацию или интересные проекты.

До конца 2025 года 57% компаний намерены увеличить найм, чаще всего на 5-10%. 42% не планируют изменений. В текущем году компании фокусируют HR-стратегию на удержании ключевых сотрудников (76%), переобучении (52%) и снижении текучести (45%). Треть работодателей планируют пересмотреть компенсации и льготы. Почти 18% намерены заняться брендом работодателя. Около 15% опрошенных хотят сократить затраты на HR во втором полугодии 2025 года.

