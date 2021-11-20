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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.21 10:00

Расходы на приведение дорог региона в нормативное состояние будут расти

Сезон дорожных работ 2021 года завершён успешно, целевые показатели нацпроекта «Безопасные качественные дороги» перевыполнены, объёмы ремонта дорог в регионе будут расти, заявил вчера губернатор Андрей Чибис в ходе совещания с представителями дорожной отрасли Мурманской области.

Совещание прошло в преддверии Дня работников транспорта – праздника, который с 2020 года отмечается 20 ноября. Помимо этого, был и ещё один положительный повод – 18 ноября в Москве в рамках «Транспортной недели» Мурманская область была отмечена в числе лучших регионов России по исполнению национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Хочу вас всех за это поблагодарить. Это результат совместной сплочённой работы. Для нас это особо важно, потому что наши климатические особенности сильно сокращают время проведения работ. И тем не менее, несмотря на сложности, мы с вами с этой задачей в текущем году справились», – сказал Андрей Чибис, открывая совещание.

Губернатор подчеркнул, что в текущем году только в рамках нацпроекта в регионе отремонтировано более 890 тысяч кв. метров дорожного полотна.

«Ещё почти столько же мы сделали в рамках тех денег, которые выделяем из областного бюджета в виде субсидий муниципальным образованиям», – отметил глава области.

Андрей Чибис высоко оценил роль вице-губернатора Юрия Сердечкина, курирующего в регионе нацпроект, в эффективной организации работы в 2021 году. Кроме того, глава региона особо отметил работу министра транспорта и дорожного хозяйства региона Артёма Гришина и сотрудников Минтранса.

Добившиеся наибольших успехов в прошедшем сезоне дорожники – руководители областных и муниципальных предприятий, компаний-подрядчиков – получили из рук губернатора Благодарственные письма.

О результатах дорожной кампании 2021 года доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин. По его словам, если в 2020 году объём ремонта дорог по нацпроекту в области составил чуть более 60 км, то в 2021 – уже 95 км. Впервые в нацпроект, помимо дорог, включены мосты – завершён ремонт моста через р. Умба, до конца года будет отремонтирован путепровод на трассе Заполярный – Сальмиярви, начат двухгодичный ремонт моста через р. Мартимъявр на Серебрянском шоссе. Также впервые в ходе сезона отремонтированы девять объектов из плана на будущий год – восемь региональных дорог и улица Победы в Коле.

Министр подчеркнул, что в будущем году дорожная кампания потребует модернизации производства асфальтобетона, поскольку в регионе начала использоваться его новая, более устойчивая к разрушению марка.

Кроме того, как отметил Артём Гришин, большим шагом вперёд для отрасли в регионе стало открытие в 2020 году в МГТУ направления подготовки отраслевых специалистов на кафедре строительства, энергетики и транспорта по профилю «Автомобильные дороги». Министр обратился к подрядчикам с призывом привлекать студентов кафедры к практическим работам.

Говоря о задачах на ближайшее будущее, губернатор Андрей Чибис особо подчеркнул, что регион и впредь будет увеличивать объём расходов на приведение дорог в нормативное состояние.

«Работы у дорожников будет ещё больше. С учётом тех задач, которые перед нами стоят, вы можете рассчитывать на программы модернизации мощностей и подготовки специалистов. Мы увеличиваем финансирование муниципалитетов, ещё активнее будем заниматься региональной сетью. С учётом нашей динамики по нацпроекту рассчитываем мы и на увеличение федерального финансирования. Прошу учесть это в своих планах», – сказал глава области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках свободной дискуссии руководители предприятий и представители власти обсудили насущные проблемы дорожной отрасли и перспективы деятельности.

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макс
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