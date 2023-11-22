Расходы на реализацию госпрограммы «Образование и наука» в Мурманской области в 2024 году могут вырасти более чем на 4,6 миллиарда рублей

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. В центре внимания парламентариев был проект бюджета региона на 2024 год и на период 2025-2026 годов в части реализации государственных программ по направлениям деятельности комитета.

В частности, ожидается, что расходы на реализацию госпрограммы «Образование и наука» в Мурманской области в 2024 году вырастут более чем на 4,6 миллиарда рублей.

- Особый акцент сделан на развитие профессионального и дополнительного образования, высшей школы, - отметил председатель комитета. - При этом увеличивается финансирование дошкольного и общего образования. Важно, что сохраняются и те меры поддержки, которые появились в последние годы, и уже по достоинству оцененные научно-педагогической общественностью. Такие, как гранты на обновление образовательных пространств, улучшение материально-технической базы, профессиональный рост педагогов; меры по материальному стимулированию учителей, студентов и молодых учёных.

Большое внимание уделено в бюджете объектам капитального строительства. Продолжится финансирование проекта «Школа на улице Советская в городе Мурманске», в 2024 году из областного бюджета на него планируется выделить свыше 267,6 миллиона рублей. Запланировано выделение более 442 миллионов рублей на строительство здания начальной школы (пристройки) на 250 мест в посёлке Печенга. Значительные средства направляются на капитальный ремонт образовательных учреждений. Например, свыше 197 миллионов рублей запланировано на капремонт средней школы №10 имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова в Североморске, более 145 миллионов рублей – Молочненской средней общеобразовательной школы, более 135 миллионов рублей - школе №13 в посёлке Высокий.

Депутаты заострили внимание на расходах на реализацию мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью. Финансовое обеспечение этого направления госпрограммы в 2024 году увеличится более чем на 176 миллионов рублей.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе принять проект закона об областном бюджете в первом чтении и направил свое заключение в комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28953