Расходы на сборы ребёнка в школу в мегаполисах за год выросли в среднем на 9%

Одежда, обувь, спортивная форма, канцелярия, рюкзак — подготовка ребёнка к школе дороже всего обходится родителям из Москвы и Санкт-Петербурга. Траты за год больше всего выросли в Екатеринбурге и Казани. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие родители школьников из городов-миллионников.

На подготовку ребёнка к учебному году родители из Москвы в среднем потратили 15000 рублей, Санкт-Петербурга — 13700 рублей. В Екатеринбурге сборы в школу обошлись семьям в 13600 на ребёнка, в Казани — в 13500 рублей. Наиболее экономными в этом году оказались родители из Волгограда: сборы первоклассника в школу обошлись в 11300 рублей. Чуть больше расходы в Уфе и Воронеже — по 11500 рублей.

Средние расходы на подготовку детей к школе наиболее заметно выросли в Казани и Екатеринбурге — плюс по 13% к прошлом году. В Воронеже и Волгограде подготовка к учебному году стоит на 11% дороже, чем год назад.

Бюджеты на подготовку ребёнка к учебному году жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Уфы подросли на 5% по сравнению с 2022 годом.

Время проведения опроса: 21 июля — 14 августа 2023 года.