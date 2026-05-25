Расходы на выпускные в 9 и 11 классах за год выросли на 15%

В этом году родителям 9-классников на праздник и наряды придётся потратить в среднем 32—33 тысячи рублей, родителям 11-классников — 44—46 тысяч. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 родителей выпускников 9 и 11 классов.

Средний сбор на выпускной вечер для учеников 9 класса достиг 15000 рублей, а для 11 класса — 22000 рублей. В Москве суммы выше: 17000 и 25000 рублей соответственно. Санкт-Петербург ближе к общероссийским показателям: 15000 рублей за выпускной девятиклассника и 23000 — одиннадцатиклассника.

При этом каждый восьмой родитель (12%) сообщил, что 9 классы их детей не будут проводить выпускные вечера вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше — 7%. В столицах отказы от организации выпускных встречаются чуть реже: в Москве и Санкт-Петербурге по 11% среди 9 классов и по 6% среди 11 классов.

За год расходы на организацию праздника заметно выросли. По сравнению с 2025 годом стоимость выпускного вечера для девятиклассника подорожала с 13000 до 15000 рублей, то есть прибавила 15%. Для одиннадцатиклассников скачок оказался ещё весомее: +3000 рублей — с 19000 до 22000, или почти 16%.

Отдельная строка бюджета — выпускной наряд. В среднем по России одежда и обувь для сына-девятиклассника обходится в 18100 рублей, для дочери — в 17000 рублей. В 11 классе ситуация меняется — наряды дочерей обходятся дороже: на юношей тратят в среднем 22100 рублей, на девушек — 23500 рублей.

В Москве родители тратят на одежду для выпускника-девятиклассника в среднем 18800 рублей (для сына) и 19000 рублей (для дочери), для одиннадцатиклассника — уже 25000 и 27000 рублей соответственно. В Санкт-Петербурге показатели скромнее: 17500 (сын) и 17300 рублей (дочь) на наряд для выпускного в 9 классах, 21000 и 23000 рублей в 11 классах.

Каждый пятый родитель сына-девятиклассника (22%) не покупает специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 18%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 17% среди родителей юношей и 12% среди родителей девушек. В Москве родители выпускниц 11 класса экономят на нарядах в 6% случаев, в Санкт-Петербурге — в 7%. При этом юноши в двух столицах обходятся без новых костюмов чаще: 15 и 18% соответственно.

Время проведения опроса: 20 апреля — 17 мая 2026 года.

 

 

