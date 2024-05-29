Расходы по зубопротезированию льготникам смогут оплачивать заранее

Такой законопроект по поручению губернатора был подготовлен и рассмотрен 28 мая на заседании комитета областной Думы по социальной политике и делам семьи под председательством Станислава Гонтарь.

В настоящее время в Мурманской области отдельные категории граждан имеют право на получение меры социальной поддержки в виде денежной выплаты на возмещение произведенных расходов по зубопротезированию. Эту услугу граждане оплачивают самостоятельно с последующим возмещением понесенных расходов. Однако не всегда они могут сами оплатить услуги по зубопротезированию.

В целях решения данной проблемы разработан законопроект, который даёт возможность правительству области установить альтернативный механизм получения льготы - предусмотреть, что соответствующие категории граждан для обеспечения предстоящих расходов по зубопротезированию могут получить денежную выплату заранее.

Кроме того, предлагается включить в круг получателей меры социальной поддержки по зубопротезированию лиц, относящихся к детям Великой Отечественной войны и живущих на территории Мурманской области. Они будут иметь право на получение меры социальной поддержки без учёта нуждаемости.

Комитет рекомендовал принятие законопроекта в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30224/