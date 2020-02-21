Расходы предпринимателей региона на внедрение системы цифровой маркировки товаров неизбежно лягут на конечного потребителя

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провел круглый стол, посвященный вопросам внедрения национальной системы цифровой маркировки товаров. Кампания по маркировке товаров контрольно-идентификационными знаками началась в 2017 году с чипирования меховых изделий. В 2019 году в России была введена обязательная маркировка в отношении еще ряда групп товаров, с первого марта 2020 года она коснется обувной продукции, а в последующем - и других товаров, в том числе, молочной продукции, изделий легкой промышленности, духов и туалетной воды, шин, покрышек и других товарных групп.

Круглый стол прошёл в формате отрытого диалога представителей малого бизнеса с руководством Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, представителями Управления федеральной налоговой службы России по Мурманской области и Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.

Открывая встречу, президент СПП МО Сергей Веллер отметил, что тема маркировки на сегодняшний день является одной из самых резонансных для малого и среднего бизнеса и в рамках данной встречи необходимо прояснить, как предпринимателям региона максимально просто и прозрачно перейти на новую систему работы.

Собравшиеся отметили, что законодательные нововведения требуют серьезных трудозатрат и денежных вложений со стороны бизнеса. Так, производитель обязан за установленную плату зарегистрироваться в единой системе мониторинга и получить код на каждую единицу товара. Кроме того, производители обязаны приобрести специальное оборудование для нанесения кодов маркировки на произведённую продукцию. Со своей стороны, поставщикам придется купить сканеры, позволяющие считывать и сверять нанесённые коды. В рознице же маркированная продукция будет контролироваться при помощи онлайн-касс.

По мнению участников встречи, такая «цифровизация» хоть и призвана бороться с контрафактом, но она существенно ударит по малому и среднему бизнесу региона. У большинства малых и микропредприятий просто не хватает ресурсов для безболезненного перехода на систему цифровой маркировки товаров.

По итогам встречи было решено на площадке комитета СПП МО по развитию малого и среднего предпринимательства аккумулировать вопросы предпринимателей и данные о конкретных расходах на маркировку и ее влиянии на финансовые показатели организации в перспективе для последующего обращения в органы власти. Но уже сейчас очевидно, что расходы предпринимателей на маркировку неизбежно приведут к удорожанию товаров и лягут на конечного потребителя.