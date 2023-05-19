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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.23 16:00

Расходы родителей на организацию школьных выпускных выросли

По сравнению с доковидным 2019 годом расходы родителей на организацию выпускного бала для девятиклассников выросли почти вдвое, для одиннадцатиклассников — почти в полтора раза. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 родителей выпускников 9 и 11 классов.

Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители собирают в среднем по 10500 рублей за ученика. Если ребёнок заканчивает 9 класс в Москве или в Санкт-Петербурге, то нужно быть готовым к более значительным расходам: здесь сдают в среднем по 12500 и 11000 рублей соответственно.

Выпускные балы по окончании 11 класса обходятся родителям ещё дороже. Средняя по России сумма сбора — 16500 рублей, в столице — 19000 рублей, в городе на Неве — 18000.

По сравнению с прошлым годом, на организацию праздника для девятиклассников родители тратят в среднем на 500 рублей больше, для одиннадцатиклассников — на 1500 рублей больше. По сравнению с доковидным 2019 годом суммы выросли в 2 и 1,5 раза соответственно. Увеличились и траты на выпускные наряды.

Одеть выпускника обходится семейному бюджету недешево. Наряд сына-девятиклассника стоит в среднем 13500 рублей, одиннадцатиклассника — 17000 рублей. Образ для дочери-выпускницы облегчает родительский кошелек на 13000 рублей в 9 классе и на 16500 рублей в 11 классе. В Москве чуть дороже: на костюм для сына здесь тратят в среднем 13800 (9 класс) и 18500 рублей (11 класс), на платье для дочери — 14000 и 18500 рублей соответственно. В Санкт-Петербурге расходы чуть ниже: на юношу — в среднем 10000 (9 класс) и 16000 рублей (11 класс), на девушку — в среднем 12500 и 17500 рублей.

Время проведения опроса: 12 апреля — 15 мая 2023 года.

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