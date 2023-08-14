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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.23 18:00

Раскатали губу: идею базового безусловного дохода поддерживает каждый второй россиянин

Средняя сумма ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства, по мнению россиян, должна составлять почти 33,5 тысячи рублей. Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» решили узнать, хотели бы россияне получать базовый безусловный доход, и если да, то в каком размере. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

56% респондентов считают, что в России следует ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства: «Базовые потребности человека должны быть удовлетворены, чтобы у него была возможность заниматься тем, чем хотелось бы, и развиваться»; «Наша страна богата ресурсами, являющимися достоянием нации, поэтому и дивиденды должна получать целая нация, а не определённые люди». Против подобной идеи высказались 12% россиян: «Это развращает»; «Работать надо, а не потакать лентяям»; «Ускорится инфляция».

Сторонников базового безусловного дохода среди мужчин больше, чем среди женщин (59 и 52% соответственно). Россиянам в возрасте от 35 до 44 лет идея нравится больше, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше (также 59%). Хотели бы получать выплату 6 из 10 граждан с доходом от 30 до 50 тыс. руб. в месяц.

Число россиян, поддерживающих введение базового безусловного дохода, за два года выросло на 6 процентных пунктов. Средние запросы к размеру ежемесячной выплаты за два года увеличились с 30100 до 33400 рублей.

Среди населения городов-миллионников чаще остальных поддерживали идею введения базового безусловного дохода жители Ростова-на-Дону, Самары и Воронежа (62, 61 и 60% соответственно). Самую большую сумму ежемесячных государственных выплат запросили москвичи — 37000 рублей в месяц. На втором месте — Краснодар (36400). На третьем — Красноярск (36100). Жители Санкт-Петербурга скромнее: средняя сумма составляет 33500 рублей.

За 2 года сильнее всего в относительном выражении возросли запросы жителей Ростова-на-Дону, Новосибирска и Екатеринбурга (плюс по 15%). А вот в Красноярске, Санкт-Петербурге и Омске, желаемые ежемесячные суммы выплат с 2021 года практически не изменились.

Время проведения опроса: 11 июля — 10 августа 2023 года.

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