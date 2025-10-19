Раскрой себя: первый курс актёрского мастерства от Мурманского областного драматического театра

Впервые Мурманский областной драматический театр открывает двери в закулисный мир и приглашает на платный курс актёрского мастерства под руководством артистов Екатерины Акуловой и Анны Будовской.

Как сообщает драмтеатр, занятия стартуют в ноябре, продолжительность курса 4 недели, время встреч - вторник в 19.00, воскресенье в 14.30. Продолжительность одного занятия 2 часа.

Набор группы до 29 октября. Количество мест ограничено.

Чтобы присоединиться, необходимо заполнить анкету по ссылке: vk.cc/cQiXuw, представитель Мурманского областного драматического театра свяжется с вами.

Программа включает занятия по сценической речи, актёрскому мастерству и сценическому движению.

Как отмечает vk.com/murmanculture, образовательные проекты театров региона поддерживаются Министерством культуры Мурманской области в рамках работы по развитию творческого потенциала северян.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284612%2Fwall-139605315_31100