Раскрыта кража элитных часов на сумму 3,5 млн рублей

Оперативниками УМВД России по Мурманской области совместно с коллегами из Московского уголовного розыска и Росгвардией задержаны подозреваемые в краже элитных часов.

О дерзком преступлении сообщил в полицию владелец салона в городе Мурманске. Он рассказал, что во время работы магазина двое мужчин, лица которых были скрыты под медицинскими масками, вскрыли витрину и похитили 39 аксессуаров стоимостью около трёх с половиной миллионов рублей. При этом они действовали настолько осторожно, что находившиеся в торговом зале продавцы и покупатели ничего не заметили.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению данного противоправного деяния могут быть причастны двое ранее неоднократно судимых местных жителей. Также оперативникам стало известно, что с целью сбыта похищенного сообщники выехали на автомобиле в Москву.

В арендованной в центре столицы квартире подозреваемые были задержаны. В ходе обыска изъято 30 наручных часов, а также мобильные телефоны, сим-карты, портативные радиостанции и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.