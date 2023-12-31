Расписание работы общественного транспорта в Мурманске в новогодние праздничные дни

Как сообщает администрация города Мурманска, 31 декабря с окончанием движения до 0.00 троллейбусные и автобусные маршруты №№10А, 18 и 24 работают по специальному расписанию «31 декабря».

Автобусные маршруты №№1, 4Т, 5, 19, 27, 30, 33Р, 3Т, 6Т и 7Т работают по расписанию «Воскресенье».

Автобусные маршруты №№ 11, 25 и 29 не работают.

1 января 2024 года троллейбусные маршруты работают по специальному расписанию «1 января».

Автобусные маршруты №№10А, 18, 24, 27, 33Р, 3Т и 7Т работают по специальному расписанию «1 января» (маршрут №27 курсирует от ул. Крупской до ул. Магомета Гаджиева).

Автобусные маршруты №№11, 25 и 29 не работают.

Со 2 по 8 января 2024 года автобусные маршруты №№1, 4Т, 5, 19, 30, и 6Т работают по расписанию «Зима. Воскресенье».

Троллейбусные маршруты работают по расписанию «Зима. Воскресенье».

Автобусные маршруты: №№1, 4Т, 5, 10А, 18, 19, 24, 27, 30, 33Р, 3Т, 6Т и 7Т работают по расписанию «Зима. Воскресенье».

Автобусные маршруты №№ 11, 25 и 29 возобновят свою работу с 9 января 2024 года.

Социально значимый маршрут по Городскому кладбищу будет курсировать 3, 5, 6 и 7 января 2024 года.

Подробное расписание на сайте АО «Электротранспорт»: https://murmansktrolleybus.ru/schedule/.