Расписание теплохода «Клавдия Еланская» изменится в связи с производственной необходимостью

Теплоход отправится в Островной из Мурманска 2 сентября в 19.00 и прибудет туда на следующий день в 11.00.

В обратный рейс «Еланская» отправится 3 сентября в 18.00. Приход в Мурманск — 4 сентября в 11.00.

Об этом сообщает severpost.ru, ссылаясь на главу Островного Ольгу Огинову.