Расплачиваться в магазинах улыбкой готовы пока только 6% россиян

Проект «СБЕРа» по внедрению оплаты покупок по биометрии продолжается, но большинство экономически активных россиян пока не доверяют новому способу оплаты. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

Как и год назад, 8 из 10 россиян не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии. Оплачивать покупки «лицом» хотели бы всего 6%. Тех, кто уже расплачивается на кассах, улыбнувшись в камеру, пока менее 1%.

Большинство населения пока не доверяет системе оплаты покупок по биометрии и всё же чуть больше тех, кто готов к этому, — среди россиян до 34 лет (9% плюс 1% уже расплачивается таким способом). Уровень доверия к биометрической системе оплаты чуть возрастает с увеличением уровня доходов опрошенных.

Время проведения опроса: 27—28 мая 2024 года.