Распространении нового штамма «дельта» плохо сказывается на курсе рубля

Мировые цены на нефть почти не показывают динамику на фоне возможного введения коронавирусных ограничений и неопределенности в отношении сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается слабая динамика, за неделю цены на «чёрное золото» впервые так сильно снизились с марта этого года из-за возобновлениях вспышек заболеваемости коронавирусом и распространении нового штамма «дельта». Инвесторы также оценивают риски введения новых ограничений, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

«Появление штамма «дельта» по всему миру угрожает новыми блокировками и ограничениями на поездки, бросая тень на перспективы спроса на топливо», — сказала агентству «Блумберг» стратег «DailyFX» Маргарет Янг.

Инвесторы продолжают оценивать новости вокруг ОПЕК+. На прошедшей неделе третий раунд переговоров группы не состоялся из-за принципиальной позиции ОАЭ, квоты по добыче нефти были сохранены на текущем уровне. Новая дата встречи не была объявлена, что повышает тревожность среди инвесторов.

Ранее агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщало, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке, но позднее в тот же день, агентство со ссылкой на Минэнерго ОАЭ сообщило, что соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются. Кроме того, накануне агентство, со ссылкой на источник, сообщило, что Ирак добивается более высокого базового уровня добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Сегодня утром рубль слабо меняется к доллару и евро на фоне слегка дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам колеблется в пятницу утром, инвесторы оценивают комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла на втором выступлении перед конгрессом, свидетельствуют данные торгов.