Рассчитываем на вашу самоотдачу и скорое возвращение домой - губернатор Андрей Чибис встретился с мобилизованными северянами, которые проходят подготовку в Ленинградской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера глава региона Андрей Чибис посетил места расположения мобилизованных северян, которые проходят подготовку в Ленинградской области. Губернатор осмотрел условия размещения военнослужащих, обеспечение их необходимой экипировкой, вооружением и обмундированием.

«Вы проходите серьёзную подготовку, чтобы защитить своих детей, семьи, страну. Низкий поклон за то, что вы здесь. Я понимаю, что у каждого из вас есть свои планы. Рассчитываю и надеюсь, что после выполнения всех задач вы вернётесь и реализуете их. Хочу пожелать вам удачи и настоящей подготовки – это важно. Я, мои коллеги, главы других регионов сделаем все, чтобы позаботиться о ваших семьях. Рассчитываем на вашу самоотдачу и скорое возвращение домой», – обратился губернатор к мобилизованным гражданам из Мурманской и Архангельской областей, республики Коми.

Также глава региона осмотрел полигоны и передал им дополнительную утепленную экипировку. Также губернатор провел встречу с мобилизованными.

«Для решения вопросов мы подключаем все возможные ресурсы. На особом контроле областного правительства, Северного флота и руководства Западного военного округа – обеспечение наших ребят бронежилетами и шлемами. Уверен, что к моменту отправки северяне будут обеспечены всем необходимым. Все вопросы, в том числе о начислении полярок, взяты в работу», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рабочей поездке также принимают участие вице-губернатор Владимир Евменьков, заместитель губернатора – министр региональной безопасности Эрик Хисматуллин, министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. Руководитель профильного ведомства принимает заявления у мобилизованных северян на выплату единовременной материальной помощи.