Расширен федеральный перечень отраслей экономики, пострадавших от COVID-19

Правительство Российской Федерации расширило перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали от введенных ограничительных мер в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

В список включены следующие виды деятельности: производство изделий народных художественных промыслов, торговля через автоматы и розничная торговля в неспециализированных магазинах. Внесенные изменения позволят воспользоваться государственной поддержкой 26 субъектам малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Традиционный отчет о выполнении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в 2020 году на оперативном совещании представила вице-губернатор Ольга Кузнецова. Она рассказала, что НМК «ФОРМАП» с предпринимателями заключено 70 договоров на общую сумму 66,05 млн рублей. Напомним, антикризисные займы предоставляются под 1% годовых сроком на два года. На рассмотрении находятся еще 84 заявки.

Завершен прием документов на получение губернаторского стартапа. На грант до 1 млн рублей подано 188 заявок. Документы сейчас находятся на рассмотрении конкурсной комиссии. К реализации предлагаются проекты по доставке и производству средств индивидуальной защиты, разработке приложений для онлайн-торговли, оказанию услуг по дезинфекции, организации удаленных колл-центров и других видов деятельности, направленных на борьбу с COVID-19.

Замгубернатора подчеркнула, что на конкурс поступило большое количество достойных заявок. Авторы проектов, не вошедших по итогам отбора в список победителей, смогут воспользоваться господдержкой в рамках реализации нового комплекса мер, который в ближайшее время планирует запустить министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области. Кроме того, по состоянию на 15 мая одобрено 807 заявок СМСП на выплату целевой субсидии на поддержку занятости. Общая сумма выделенных средств составляет более 34 млн рублей, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.