Расширен круг лиц, в пользу которых уплачивают штрафы за завышение коммунальных платежей – соответствующие изменения внесены в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» согласно Федеральному закону от 11.06.2021 № 214-ФЗ.

Если исполнитель коммунальных услуг незаконно увеличит плату за коммунальные услуги, он уплатит штраф в размере 50% от суммы превышения собственнику любого вида жилья. Изменения в ЖК РФ вступили в силу 22 июня.

До этого исполнители коммунальных услуг оплачивали штраф собственнику помещения в многоквартирном доме, нанимателю жилья по договору социального найма или найма помещения государственного либо муниципального жилищного фонда. Другими словами, норма не касалась, например, собственников жилых домов (коттеджей), сообщает Министерство юстиции Мурманской области.