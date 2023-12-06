Расширен круг педагогических работников, которые могут претендовать на получение компенсационной выплаты

Внесены изменения в постановление об единовременной компенсационной выплате педагогам, переехавшим в Мурманскую область и трудоустроившимся на вакантные должности в образовательных организациях региона.

Напомним, педагогические работники с 2023 года могут претендовать на выплату в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от стажа работы по специальности.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в соответствии с постановлением специалисты могут приступить к работе не только на вакантных должностях, но и на временно свободных местах. Например, вместо отсутствующего работника, находящегося в отпуске по уходу за ребёнком. После выхода основного работника приехавший специалист подлежит увольнению, но имеет право не возвращать компенсационную выплату, если в течение трёх месяцев трудоустроится в любую образовательную организацию Мурманской области по такой же специальности.

Фото: https://gov-murman.ru