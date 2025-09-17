Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплатВ Мурманской области отменены ограничения срока предоставления компенсационной выплаты за аренду жилья медработникам
Расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплат

Правительство Мурманской области продолжает системную работу, направленную на укрепление материального обеспечения сотрудников полиции Заполярья. По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса расширен перечень должностей сотрудников региональной полиции, которые имеют право на получение доплат.

С 1 сентября получать выплаты могут участковые уполномоченные полиции, а также младший начальствующий состав Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте.

Ежемесячные доплаты коснутся более чем 500 сотрудников полиции.

«Силовики Заполярья работают в усиленном режиме, особенно в праздники. Сотрудники обеспечивают безопасность на всех массовых мероприятиях в Мурманске и области. Уверен, что новые меры будут способствовать укреплению региональной полиции и стремлению сотрудников оставаться на своих местах», – сказал заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/?newsid=27504&page=1

