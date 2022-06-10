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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 15:30

Расширен перечень государственных услуг, предоставляемых на базе МФЦ

Постановлением   правительства   Мурманской   области   от   06.06.2022 №437-ПП расширен перечень государственных услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

Перечень дополнен 6 государственными услугами в сфере социальной поддержки населения, предоставляемых Министерством труда и социального развития Мурманской области. В их числе услуги по предоставлению финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории региона, ежемесячных денежных выплат беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трёх лет, единовременных компенсаций и иных выплат Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и членам их семей.

Информация о дате начала приёма заявлений по данным услугам будет размещена на официальном сайте ГОБУ «МФЦ МО». Соответствующее постановление опубликовано на портале «Электронный бюллетень правительства Мурманской области».

 

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